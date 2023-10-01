МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Запад тревожится о последствиях, в случае если США перестанет поддерживать Киев, передает американское новостное издание The Wall Street Journal. СМИ раскрыли, как исчезают Украина и США

"Глубокий страх заключается в том, что, если, после того как США предоставили колоссальную политическую и военною поддержку Украине, Вашингтон не окажется на стороне победителя, американскому авторитету и силе убеждения будет нанесет непоправимый ущерб с глобальными последствиями", — подчеркнуло издание.

Кроме того, Киев крайне зависим от американской финансовой и военной помощи, поэтому ее прекращение ставит под вопрос способность ВСУ сражаться на поле боя, говорится в материале.

Ранее Вашингтон заявил, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом проект бюджета сроком на 45 дней, который не содержит выделение средств на помощь Украине.