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"Непоправимый ущерб": действия США по Украине вызвали панику на Западе
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Запад тревожится о последствиях, в случае если США перестанет поддерживать Киев, передает американское новостное издание The Wall Street Journal. "Глубокий страх заключается в... ПРАЙМ, 01.10.2023
общество , экономика, новости, сша, помощь украине, запад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Запад тревожится о последствиях, в случае если США перестанет поддерживать Киев, передает американское новостное издание The Wall Street Journal.
"Глубокий страх заключается в том, что, если, после того как США предоставили колоссальную политическую и военною поддержку Украине, Вашингтон не окажется на стороне победителя, американскому авторитету и силе убеждения будет нанесет непоправимый ущерб с глобальными последствиями", — подчеркнуло издание.
Кроме того, Киев крайне зависим от американской финансовой и военной помощи, поэтому ее прекращение ставит под вопрос способность ВСУ сражаться на поле боя, говорится в материале.
Ранее Вашингтон заявил, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом проект бюджета сроком на 45 дней, который не содержит выделение средств на помощь Украине.