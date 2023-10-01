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https://1prime.ru/society/20231001/841863946.html
"Это навсегда". В США предрекли конец Украины
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Украина потеряет выход к Черному морю после освобождения Россией Одессы, заявил в беседе с блогером Сайрусом Янссеном бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Аналитик отметил, что... ПРАЙМ, 01.10.2023
общество , новости, сша, украина, черное море
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Украина потеряет выход к Черному морю после освобождения Россией Одессы, заявил в беседе с блогером Сайрусом Янссеном бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Аналитик отметил, что Россия освободит Одессу, а Киев лишится выхода к Черному морю.
"Продолжением этого конфликта вы гарантируете, что Украина перестанет существовать как государство", — подчеркнул он.
По словам Риттера, лучшим исходом для Киева будет заключение мироного договора, который позводлит сохранить территории и в будущем обеспечить экономическое процветание.