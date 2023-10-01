МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Украина потеряет выход к Черному морю после освобождения Россией Одессы, заявил в беседе с блогером Сайрусом Янссеном бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. "Позор". Германию осудили за решение по Украине

Аналитик отметил, что Россия освободит Одессу, а Киев лишится выхода к Черному морю.

"Продолжением этого конфликта вы гарантируете, что Украина перестанет существовать как государство", — подчеркнул он.

По словам Риттера, лучшим исходом для Киева будет заключение мироного договора, который позводлит сохранить территории и в будущем обеспечить экономическое процветание.