МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Читателей рассердило заявление президента США Джо Байдена, в котором он назвал принятие законопроекта о временном финансировании правительства "хорошей новостью", но при этом раскритиковал отсутствие в нем пунктов о дополнительной поддержке Украины, пишет Breitbart. "Непоправимый ущерб": действия США по Украине вызвали панику на Западе

Байден в воскресенье, 1 октября, подписал проект временного бюджета сроком на 45 дней, до 17 ноября, который не содержит выделение военной помощи Украине. При этом американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не допустит прекращения финансирования Киева.

"Какого черта нас вообще должна волновать вся эта украинская чушь, когда на нашу собственную границу нападают, а должность президента у нас занимает мошенник? Это уже за гранью идиотизма", — заявляет читатель американского издания Rusty Shackleford.

"Если бы не американское правительство, конфликт на Украине давно бы закончился. "Глубинное государство" участвует в нем вовсе не для того, чтобы защитить европейцев или украинцев. Оно делает это ради защиты собственных интересов, и оно использует своих верных слуг в Европе, чтобы достигать собственных целей", — считает еще один подписчик издания Donnchadh English.

Другой читатель, Bohr Adams, отметил, что "украинцы совершили огромную глупость", и им вообще не следовало голосовать за Владимира Зеленского, так как "он не один из них".

Кроме того, заключил Cusfo, американцев хотят обанкротить.

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