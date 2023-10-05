МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Меры поддержки по возвращению релокантов излишни и дискриминируют тех, кто продолжил жить и работать в России, заявил РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков, комментируя предложение экспертов ВНИИ труда создать программу поддержки людей, возвращающихся из релокации. Глава Минфина Силуанов сообщил о росте пенсий россиян на 7,5% в 2024 году

Авторы статьи "Человеческий капитал в IT-индустрии, экономическая безопасность и технологический суверенитет", опубликованной в сентябрьском выпуске журнала ВНИИ труда "Социально-трудовые исследования", предложили ввести меры поддержки для возвращающихся в Россию релокантов — восстанавливать их на работе или помогать в поиске новой, обеспечивать временным жильем и психологической помощью. Согласно материалу, эти меры будут способствовать возвращению IT-специалистов.

"Если говорить о том, необходимы ли какие-то дополнительные ещё усилия внутри страны (чтобы вернуть релокантов в Россию — ред.)… Высказываю личную точку зрения – эти меры являются избыточными. Потому что они почему релоцировались — потому что кто-то не хотел служить в армии, предположим, кто-то по каким-то идейным соображениям. Получается так, что им оказываются большие преференции, чем тем людям, которые остались в стране и честно работают, никуда не бежали. Это им ещё бесплатную путевку, что называется, выдать на пустом месте. Поэтому, я считаю, что это излишне совершенно", – сказал Шершуков.

При этом он отметил востребованность рабочей силы широкого диапазона в условиях дефицита кадров на рынке труда, в том числе и специалистов в области IT.

"Если, конечно, им доплачивать ещё за это, за возвращение на родину, то, конечно, какие-то люди приедут. Но опять-таки это выглядит нелепо, анекдотично и оскорбительно именно в отношении тех людей, которые продолжали жить и работать и продолжают жить и работать сейчас в стране", — считает Шершуков.

Он уточнил, что одновременно с этим травля по отношению к вернувшимся людям недопустима, но награждать их за возвращение "даже вредно".