МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Злоумышленники под видом руководителей компаний стали сообщать их сотрудникам якобы об утечке персональных данных и предлагать "спасти" свои деньги, сообщает пресс-служба ВТБ. Банк зафиксировал атаки по такому сценарию даже на сотрудников правоохранительных органов. Россиян предупредили, какие фразы говорят в трубку только мошенники

"ВТБ зафиксировал новую мошенническую схему. Злоумышленники выдают себя за руководителей разных компаний и рассылают их сотрудникам сообщения якобы об утечке персональных данных. На самом деле их цель — вызвать доверие у потенциальной жертвы, убедить человека спасти деньги и затем заполучить их. Перевод средств при этом происходит через банкомат", — говорится в сообщении.

По информации банка, мошенники отправляют сообщения потенциальным жертвам в мессенджерах от имени руководителя компании. В них говорится о мошеннической атаке и утечке данных, в результате которой средства сотрудников могут быть похищены, а на их имя оформлены кредиты.

Потенциальной жертве звонит "выделенный куратор", который сообщает о дальнейших действиях по "защите" денег. После этого мошенники представляются специалистами службы безопасности компании или банка и просят жертву самостоятельно снять средства и перевести их через банкомат на "безопасные счета", а часть передать специально направленному "курьеру". После получения денег мошенники скрываются.

"Злоумышленники активно работают над разработкой новых сценариев обмана. Теперь они выдают себя за руководителей организаций, в которых работают потенциальные потерпевшие, уже зафиксированы атаки по этому сценарию на работников коммерческих предприятий, медицинских организаций и даже правоохранительных органов", — отметил начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

Если возникают подозрения, что к учетной записи в "ВТБ Онлайн" получили доступ мошенники, можно временно заблокировать ее в онлайн-банке, а затем разблокировать — самостоятельно через банкомат, в отделении банка или через контакт-центр, добавляет банк.