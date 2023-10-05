СОЧИ, 5 окт — ПРАЙМ. Реальные доходы населения растут больше чем на 12%, заявил президент России Владимир Путин. Минфин раскрыл, что способно справедливо распределить доход

"У нас есть проблемы, в том числе они касаются дефицита рабочей силы. Но за этим следуют и некоторых другие вопросы. Но у нас растут реальные располагаемые доходы населения. Если в Европе они упали, у нас подросли больше, чем на 12%", — сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

В этом году заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно встречается с участниками клуба с момента его основания, обычно глава государства выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.

С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.