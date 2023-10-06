МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Жители Словакии критикуют правительство страны, которое уделяет больше внимания украинским беженцам, чем собственным гражданам, заявил эксперт издания Financial Times Рафаэль Миндер. В Евросоюзе разгорелся скандал между руководителями, пишет СМИ

Обозреватель побывал в деревне Чонковце, расположенной в нескольких километрах от границы с Украиной. Миндер пишет в статье, на прошлой неделе порядка половины жителей проголосовали за партию Smer, которая заявляет о прекращении поддержки Украины в случае победы на выборах.

По мнению журналиста, победа на выборах правой партии Smer говорит об усталости Европы, в первую очередь европейцев, от финансовой помощи Украине.

Как сказал бывший глава деревни Ян Скиба, граждане негодуют из-за невероятной щедрости властей касательно Украины и в равной степени пренебрежения проблемами жителей бедных словацких районов на востоке государства. Также он добавил, что словаки по сей день согласны помогать бедным украинцам, но не богатым, приехавшим в страну на собственных дорогих машинах.

Парламентские выборы в Словакии были проведены 30 сентября. Победу на них одержала социал-демократическая партия Smer, набрав почти 23% голосов. Лидером которой является экс-премьер Словакии Роберт Фицо. Фицо активно выступает против продолжения предоставления военной помощи Украине, так как, по его словам, власти Словакии нужно решать свои внутриполитические проблемы