МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. В случае отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Россия при необходимости может возобновить испытания ядерного оружия, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. В ГД обсудят отзыв ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний

"Это не значит, что автоматически они начнутся, но это развязывает нам руки, если будет такая необходимость, мы можем (их) возобновить", — ответил он на вопрос ведущего телеканала "Вместе-РФ", приведет ли решение об отзыве ратификации договора к автоматическому началу испытаний.

Джабаров выразил уверенность, что если такая инициатива будет внесена в Госдуму, то парламентарии поддержат дератификацию.

Он также отметил, что пока не может сказать, каков возможный механизм дератификации договора, но не исключил, что президент может отозвать подпись под документом.

Замглавы международного комитета Совфеда также считает, что отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ окажет сильный эффект на западных политиков.

Политик напомнил, что в соответствии с доктриной Россия может использовать ядерное оружие в двух случаях — как ответ на ядерную угрозу либо угрозу суверенитету страны. Джабаров также полагает, что "нет необходимости его (ядерное оружие) использовать на Украине".

На заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, не ратифицировавшим документ о запрете испытаний ядерного оружия, депутаты Госдумы могут отозвать ратификацию.