2023-10-06T14:06:20+03:00
2023-10-06T14:06:20+03:00
2023-10-06T14:06:20+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231006/841908127.html
В Кремле прокомментировали возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Возможность отказа от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает, что Москва намерена их проводить, заявил пресс-секретарь президента... ПРАЙМ, 06.10.2023
общество , впк, экономика, новости, россия, кремль, ядерное оружие, испытания ядерного оружия
https://cdnn.1prime.ru/images/83484/58/834845846.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83484/58/834845846.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83484/58/834845845.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83484/58/834845845.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83484/58/834845833.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83484/58/834845833.jpg
https://1prime.ru/society/20231006/841906272.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Возможность отказа от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает, что Москва намерена их проводить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, президент России Владимир Путин имел ввиду прежде всего "необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто".
"Потому что еще давным-давно мы подписали и ратифицировали, а американцы не ратифицировали. И чтобы привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации, о готовности сделать чего и заявил Володин. То есть это не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний", — ответил Песков на вопрос о возможности возобновления Россией проведения ядерных испытаний.
Путин в четверг во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать.