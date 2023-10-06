МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Возможность отказа от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает, что Москва намерена их проводить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В ГД обсудят отзыв ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний

По его словам, президент России Владимир Путин имел ввиду прежде всего "необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто".

"Потому что еще давным-давно мы подписали и ратифицировали, а американцы не ратифицировали. И чтобы привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации, о готовности сделать чего и заявил Володин. То есть это не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний", — ответил Песков на вопрос о возможности возобновления Россией проведения ядерных испытаний.

Путин в четверг во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали документ о запрете испытаний ядерного оружия, и депутаты Госдумы могут его отозвать.