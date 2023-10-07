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Избирком Вашингтона сообщил о взломе сервера с данными избирателей
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. Совет по выборам столичного округа Колумбия (США) сообщил о хакерском взломе сервера с информации об избирателях. В заявлении ведомства говорится, что к расследованию инцидента... ПРАЙМ, 07.10.2023
новости, общество , экономика, сша, вашингтон, избирком, сервер, взлом, хакеры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Совет по выборам столичного округа Колумбия (США) сообщил о хакерском взломе сервера с информации об избирателях.
В заявлении ведомства говорится, что к расследованию инцидента подключились местные и федеральные правоохранительные органы, включая ФБР и министерство внутренней безопасности.
"DCBOE (District of Columbia Board of Elections — Совет по выборам округа Колумбия) установил, что к данным об избирателях был получен доступ путем взлома веб-сервера DataNet, хостинг-провайдера веб-сайта DCBOE. Никакие внутренние базы данных или сервера DCBOE скомпрометированы напрямую не были", — сказано в релизе.
Совет добавил, что в курсе заявления хакерской группы Ransom VC о получении доступа к "600 тысячам строк американских избирательных данных, включая записи DCBOE".
В релизе отмечается, что в округе Колумбия, где расположен город Вашингтон, значительная часть информации об избирателях, в том числе их имена, адреса и партийная принадлежность, не считается конфиденциальной.