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2023
https://1prime.ru/society/20231007/841914194.html
На Западе подсчитали, сколько военного потенциала РФ использует на Украине
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Российская Федерация использовала в конфликте с Украиной менее 15% своего военного потенциала, сообщила в беседе с порталом Goniec.pl кандидат от партии "Конфедерация" на выборах... ПРАЙМ, 07.10.2023
общество , впк, экономика, новости, украина, конфликт, россия, военный потенциал
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российская Федерация использовала в конфликте с Украиной менее 15% своего военного потенциала, сообщила в беседе с порталом Goniec.pl кандидат от партии "Конфедерация" на выборах в Сейм Самуэла Торковская в интервью порталу Goniec.pl.
В частности, он заявила в интервью: "Вы считаете, что у Украины есть хоть какие-то шансы победить Россию? Давайте без наивности: Россия не использовала в конфликте даже 15 процентов своего потенциала".
При этом Торковская высказала убеждение, что Украина "рано или поздно Украина проиграет", и лучшим финалом конфликта, по ее мнению, будет тот, при котором погибнет меньше людей.
Вместе с тем Торковская подчеркнула, что каждая отправленная на Украину единица военной техники побуждает Киев продолжать военные действия.
Россия неоднократно заявляла, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и лишь продлевает конфликт, а транспорт с вооружением является законной целью для российских вооруженных сил.