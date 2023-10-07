МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российская Федерация использовала в конфликте с Украиной менее 15% своего военного потенциала, сообщила в беседе с порталом Goniec.pl кандидат от партии "Конфедерация" на выборах в Сейм Самуэла Торковская в интервью порталу Goniec.pl. В ГД обсудят отзыв ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний

В частности, он заявила в интервью: "Вы считаете, что у Украины есть хоть какие-то шансы победить Россию? Давайте без наивности: Россия не использовала в конфликте даже 15 процентов своего потенциала".

При этом Торковская высказала убеждение, что Украина "рано или поздно Украина проиграет", и лучшим финалом конфликта, по ее мнению, будет тот, при котором погибнет меньше людей.

Вместе с тем Торковская подчеркнула, что каждая отправленная на Украину единица военной техники побуждает Киев продолжать военные действия.

Россия неоднократно заявляла, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и лишь продлевает конфликт, а транспорт с вооружением является законной целью для российских вооруженных сил.