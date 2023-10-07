МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подавляет оппозицию в стране с помощью запретов на выезд за рубеж, возбуждения уголовных дел против оппозиционных СМИ и отказов предоставлять неугодным эфирное время, заявил в статье для британского издания Conservative Woman депутат Верховной Рады от блока "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко*. Зеленский в шоке. Украина скоро не сможет покупать оружие у США

Он отметил, что "украинское правительство продолжает запрещать своим оппонентам, включая меня самого, покидать страну даже на короткое время для участия в важных политических мероприятиях".

Вместе с тем депутат сообщил, что оппозиционные политики часто не могут участвовать в официальном новостном освещении военных действий, и подчеркнул, что правящая партия "Слуга народа" занимает более 70% доступного депутатам эфирного времени, в то время как президентский блок представлен в средствах массовой информации больше, чем предполагает его доля в парламенте.

При этом Гончаренко* обвинил украинское правительство в том, что оно ведет борьбу с оппозиционными СМИ, представив в качестве примера обыски в редакции одесского СМИ "Думская" весной нынешнего года. Цель расследования, по мнению депутата, заключалась в нем.

"Президенту Зеленскому следует прекратить разрушать фундамент украинской демократии", — подытожил Гончаренко*.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.