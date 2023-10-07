МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. США могут бросить Зеленского в любой момент, утверждает в материале для Al-Watan обозреватель Хадиль Мохиеддин Али.

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По его мнению, "время работает не на Зеленского и его сторонников — их худшие кошмары становятся реальностью".

"Украинский лидер боится быть брошенным союзниками в любой момент. Более того, его могут сделать козлом отпущения и перерезать глотку "российским ножом", не колеблясь ни секунды", — говорится в статье.

В то же время Запад, как считает Мохиеддин Али, может отказать Украине в поддержке из-за своих собственных трудностей, ведь страны Евросоюза, поддерживающие киевский режим, ожидает "суровая зима", в связи с чем им будет "не до требований Зеленского".

На официальной странице Европарламента в соцсети X был опубликован материал о том, как Украина истощила резервы долгосрочного бюджета Евросоюза, и сегодня Европе требуется больше средств для адекватной реакции на кризисы.