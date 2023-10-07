МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Необходимо бороться с ложью Украины в отношении Донбасса, написал на своей странице в соцсети Х кандидат в президенты Соединенных Штатов Вивек Рамасвами. Путин поздравил с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

Он отметил, что члены Республиканской партии США, поддерживающие военные действия на Украине, распространяют ту же ложь, что и президент Джо Байден.

При этом Рамасвами заявил: "Большинство регионов Донбасса — русскоязычные, они не голосовали на украинских выборах уже почти десять лет. Мы должны смотреть в лицо этим суровым фактам, иначе мы повторим те же ошибки, что в Ираке и Афганистане".

В то же время кандидат в президенты США подчеркнул, что украинские власти запретили оппозиционные партии, объединили все СМИ в государственную формацию, и при этом на Украине царит коррупция, а президент страны Владимир Зеленский "шантажировал" Соединенные Штаты тем, что ели ему не обеспечат финансирование, он отменит выборы.

Ранее депутат Верховной Рады от блока "Европейская солидарность" обвинил Зеленского в подавлении оппозиции Украины.