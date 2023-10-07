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2023
https://1prime.ru/society/20231007/841914643.html
Журналист Хинкл нашел общую черту россиян и американцев
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Свои патриотизмом россияне напоминают американцев, отметил на своей странице в соцсети Х американский журналист Джексон Хинкл, комментируя свою поездку в Россию. Он, в частности,... ПРАЙМ, 07.10.2023
общество , новости, сша, оценка, россия, патриотизм
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Свои патриотизмом россияне напоминают американцев, отметил на своей странице в соцсети Х американский журналист Джексон Хинкл, комментируя свою поездку в Россию.
Он, в частности, написал: "Самый главный вывод, который я извлек из своего пребывания в России, заключается в том, что глубоко патриотические и традиционные взгляды среднего россиянина напоминают мне о сильной воле патриотов в нашей американской глубинке".
При этом Хинкл осудил неуемное стремление либеральной элиты Запада воздвигнуть "стену недоверия" между народами России и Соединенных Штатов, подчеркнув, что эта стена искусственная и в реальности не существует.
Вместе с тем в своем блоге на Youtube Хинкл выразил восхищение красотой Москвы, сравнив российскую столицу с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом и Лондоном. Журналист отметил высокий уровень сервиса и московской инфраструктуры, особо подчеркнув, что на московских улицах нет "бездомных и наркоманов".