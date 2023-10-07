МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Свои патриотизмом россияне напоминают американцев, отметил на своей странице в соцсети Х американский журналист Джексон Хинкл, комментируя свою поездку в Россию. США ввели санкции против 49 компаний за "помощь" российскому ВПК

Он, в частности, написал: "Самый главный вывод, который я извлек из своего пребывания в России, заключается в том, что глубоко патриотические и традиционные взгляды среднего россиянина напоминают мне о сильной воле патриотов в нашей американской глубинке".

При этом Хинкл осудил неуемное стремление либеральной элиты Запада воздвигнуть "стену недоверия" между народами России и Соединенных Штатов, подчеркнув, что эта стена искусственная и в реальности не существует.

Вместе с тем в своем блоге на Youtube Хинкл выразил восхищение красотой Москвы, сравнив российскую столицу с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом и Лондоном. Журналист отметил высокий уровень сервиса и московской инфраструктуры, особо подчеркнув, что на московских улицах нет "бездомных и наркоманов".