МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины несут значительные потери из-за того, что пытаются сочетать советскую тактику с западной техникой, — такое мнение в статье для Telegraph высказал британский полковник, ветеран Ирака Тим Коллинз. ВСУ минируют Кременчугскую ГЭС, сообщил источник

"Я думаю, что украинцы сами виноваты в своих проблемах. Применение советской тактики вместе с западным вооружением попросту не будет работать", — написал Коллинз.

Также он обвинил ВСУ в непредусмотрительности, отметив, что украинцы позволяют российским снайперам и артиллерии эффективно препятствовать разминированию минных полей и уничтожать ценных специалистов и технику. В результате ВСУ вынуждены переходить на действия ночью, когда они сталкиваются уже с другими проблемами, отметил полковник.

По его мнению, Украине придется принимать непростые решения, чтобы восполнить потери личного состава. При этом он отметил, что к сегодняшнему дню даже резервисты с военной подготовкой уже в значительной мере сошли на нет. Поэтому украинцам, как считает Коллинз, придется призывать в армию ограниченно годных к службе, включая ВИЧ-инфицированных.

ВСУ уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, направляя на передовую подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой подразделения. Недавно президент России Владимир Путин сообщил, что с 4 июня украинская армия потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.