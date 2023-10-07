МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Примерно одна пятая часть жителей Финляндии не имеют возможностей для удовлетворения жизненно важных потребностей, в том числе покупки продуктов питания, сообщило издание Nya Dagbladet, сославшись на отчет Института здравоохранения и благосостояния Финляндии (THL). Финляндия просит ЕС о допфинансировании из-за соседства с Россией

В ходе недавнего опроса сотрудники THL обнаружили, что около одного миллиона финнов не в состоянии позволить себе покупку еды, медикаментов, а также врачебное обслуживание. По данным института, наиболее финансово уязвимыми являются люди, возраст которых от 20 до 39 лет.

Также отмечается, что во всех возрастных группах примерно каждый десятый участник опроса рассказал, что в течение последнего года у него возникал риск остаться без продуктов питания из-за недостаточного количества денег.

В исследовании THL участвовали 28 тысяч жителей Финляндии.