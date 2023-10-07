МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Словацкие власти приостановили оказание военной поддержки Украине, обосновав это тем, что в Братиславе сейчас проходят переговоры о создании межпартийной коалиции, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя кабмина страны. На Западе подсчитали, сколько военного потенциала РФ использует на Украине

"Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину", — сказано в материале газеты.

По словам источника Politico, решение вызвано проходящими в стране переговорами о создании коалиции между партиями, выступающими за отказ от предоставления военной помощи киевскому режиму.

Выборы в словацкий парламент состоялись 30 сентября. Лидером в них стала фракция Smer, набравшая 22,94% голосов. Глава этой фракции Роберт Фицо не раз высказывался против военной поддержки Киева, мотивируя это тем, что его страна сама испытывает серьезные трудности.