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Словакия прекратила оказывать военную помощь Украине, сообщили СМИ
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Словацкие власти приостановили оказание военной поддержки Украине, обосновав это тем, что в Братиславе сейчас проходят переговоры о создании межпартийной коалиции, сообщило... ПРАЙМ, 07.10.2023
общество , экономика, новости, ес, словакия, украина, военная помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Словацкие власти приостановили оказание военной поддержки Украине, обосновав это тем, что в Братиславе сейчас проходят переговоры о создании межпартийной коалиции, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя кабмина страны.
"Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину", — сказано в материале газеты.
По словам источника Politico, решение вызвано проходящими в стране переговорами о создании коалиции между партиями, выступающими за отказ от предоставления военной помощи киевскому режиму.
Выборы в словацкий парламент состоялись 30 сентября. Лидером в них стала фракция Smer, набравшая 22,94% голосов. Глава этой фракции Роберт Фицо не раз высказывался против военной поддержки Киева, мотивируя это тем, что его страна сама испытывает серьезные трудности.