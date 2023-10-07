МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Вашингтону нужно активнее заниматься палестино-израильским урегулированием, а сталкивать российский и украинский народы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя новую эскалацию в регионе. Медведев сыронизировал над экономическими прогнозами Германии

"Начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня — событие, которое можно было ожидать. Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам", — написал он в своем Telegram-канале и добавил, что этот конфликт на Ближнем Востоке длится десятилетиями, и "США там ключевой игрок".

"Но вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа. Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США", — отметил Медведев.

В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили о проведении операции против Израиля и заявляют, что выпустили пять тысяч ракет. ЦАХАЛ объявило о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.