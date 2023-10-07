МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. На Украине в ближайшие месяцы случится большое число трагедий из-за грязной политической игры Киева, заявил экс-премьер страны Николай Азаров. Словакия прекратила оказывать военную помощь Украине, сообщили СМИ

"На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий. Простому народу стоит подумать о своей безопасности, чтобы не стать инструментом в грязной политической игре киевского режима. Чтобы потом не оказалось, что половина трагедий — это дело рук определенных структур", — написал он в своем Telegram-канале.

По его мнению, нежелание Вашингтона продолжать финансировать Киев на фоне провалившегося "контрнаступа" негативно повлияет на ситуацию.

"Американцы устают от Украины — это сводит шансы дальнейшего финансирования к нулю. Зеленскому становится все труднее игнорировать ослабевающую поддержку Украины. Республиканская партия уже давно движется в сторону России. Ее поддерживает больше половины населения, отдавая предпочтение кандидатам в президенты, которые обещают прекратить помощь Киеву", — пояснил Азаров.

Он также полагает, что для того, чтобы США "остались в игре", президенту Джо Байдену необходимо срочно получить достаточно голосов, чтобы продолжить украинское финансирование. Но "отсутствие военных успехов Украины значительно усложняет его задачу".

Украинское контрнаступление началось 4 июня. Спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что оно "не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.