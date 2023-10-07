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В Израиле ввели режим чрезвычайного положения, пишут СМИ
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Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил режим чрезвычайного положения на территории страны, сообщает газета Haaretz. "Бен-Гвир объявляет чрезвычайное положение на... ПРАЙМ, 07.10.2023
общество , новости, израиль, ракетные удары, чрезвычайное положение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил режим чрезвычайного положения на территории страны, сообщает газета Haaretz.
"Бен-Гвир объявляет чрезвычайное положение на всей территории Израиля", — сказано в сообщении издания.Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари ранее сообщил, что радикалы в секторе Газа выпустили более двух тысяч ракет по территории Израиля.
"Мы находимся в состоянии войны. С 6.30 утра (время совпадает с мск) ХАМАС выпустил по Израилю более двух тысяч ракет. Террористы проникли на территорию Государства Израиль и до сих пор орудуют здесь", — рассказал он и добавил, что силы ЦАХАЛ в настоящее время зачищают от террористов приграничные с Газой районы.
В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов после ракетного обстрела и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля объявила о режиме готовности к войне.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и сообщило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи".