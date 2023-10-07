МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил режим чрезвычайного положения на территории страны, сообщает газета Haaretz. Израиль находится в состоянии войны, заявил Нетаньяху

"Бен-Гвир объявляет чрезвычайное положение на всей территории Израиля", — сказано в сообщении издания.Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари ранее сообщил, что радикалы в секторе Газа выпустили более двух тысяч ракет по территории Израиля.

"Мы находимся в состоянии войны. С 6.30 утра (время совпадает с мск) ХАМАС выпустил по Израилю более двух тысяч ракет. Террористы проникли на территорию Государства Израиль и до сих пор орудуют здесь", — рассказал он и добавил, что силы ЦАХАЛ в настоящее время зачищают от террористов приграничные с Газой районы.

В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов после ракетного обстрела и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля объявила о режиме готовности к войне.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и сообщило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи".