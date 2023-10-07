МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Первой целью силовых структур страны является зачистка на атакованных территориях и восстановление безопасности, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В Израиле ввели режим чрезвычайного положения, пишут СМИ

"С утра Государство Израиль находится в состоянии войны. Наша первая цель — зачистка от враждебных сил, которые проникли на нашу территорию и восстановление безопасности и спокойствия в сообществах, подвергшихся нападениям. При этом вторая цель состоит в том, чтобы взыскать огромную цену с противника, в том числе в секторе Газа. Третья цель — усилить наши фронты, чтобы никто по ошибке не присоединился к этой войне", — привела его слова пресс-служба правительства.

Премьер добавил, что во время войны необходимо сохранять рассудительность, и призвал всех граждан Израиля объединиться с целью достижения "высшей цели — победы в войне".

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари ранее сообщил, что радикалы в секторе Газа выпустили более двух тысяч ракет по территории Израиля.

"Мы находимся в состоянии войны. С 6.30 утра (время совпадает с мск) ХАМАС выпустил по Израилю более двух тысяч ракет. Террористы проникли на территорию Государства Израиль и до сих пор орудуют здесь", — рассказал он и добавил, что силы ЦАХАЛ в настоящее время зачищают от террористов приграничные с Газой районы.

В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов после ракетного обстрела и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля объявила о режиме готовности к войне.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и сообщило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи".