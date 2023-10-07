МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Израилю требуется длительная и мощная кампания, которая приведет к победе, заявил премьер-министр страны Биньямину Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Нетаньяху назвал первую цель Израиля на фоне эскалации

"Президент США Джо Байден сегодня… позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и подчеркнул, что США вместе с Израилем и полностью поддерживают право Израиля на самооборону", — сказано в сообщении канцелярии израильского премьера.

Нетаньяху поблагодарил президента США за поддержку, заявил, что Израилю нужна "длительная и мощная кампания, в результате которой Израиль одержит победу".

Байден позвонил Нетаньяху и выразил полную поддержку Тель-Авиву в свете эскалации палестино-израильского конфликта, сообщила канцелярия.