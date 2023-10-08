МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Земельные выборы пройдут в воскресенье в немецких федеральных землях Бавария и Гессен, причем в обоих случаях ожидается сохранение лидирующих позиций у оппозиционных Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Медведев сыронизировал над экономическими прогнозами Германии

В обеих федеральных землях ожидается острая борьба за второе место. При этом опросы общественного мнения прогнозируют ухудшение позиций входящей в федеральное правительство партии "Зеленые", а также укрепление правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

По мнению телеканала ntv, предстоящие выборы могут стать историческим фиаско для Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, хотя, на самом деле, ее позиции в этих регионах, чье население в сумме составляет почти 23% от населения страны, были и раньше слабыми.

Кто войдет в правящую коалицию земельного правительства, в конечном итоге решает занявшая первое место партия. Однако количество голосов дает возможность увеличить фракции в ландтаге.

БАВАРИЯ: СНОВА ХСС

ХСС, действующая самостоятельно лишь в Баварии, а на федеральном уровне входящая в единый блок с дружественной ХДС, занимает первое место на земельных выборах с 1954 года, и, судя по опросам, этот год не станет исключением.

Согласно данным опроса института INSA для немецкого издания Bild, проведенного с 25 сентября по 2 октября, ХСС может рассчитывать на 36% голосов, хоть это и на 1,2 процентного пункта меньше, чем в 2018 году. В случае очередной победы, партия будет избирать себе коалицию.

За второе место в Баварии развернется нешуточная борьба: по данным того же опроса, теряющие популярность "Зеленые" все равно могут рассчитывать на 15% голосов (минус 2,6 процентного пункта). Столько же отдают либерально-консервативной партии "Свободные избиратели" (плюс 3,4 процентного пункта), которая входит в текущую коалицию.

Их положение не пошатнулось, даже несмотря на то, что недавно СМИ сообщили, что лидер партии и заместитель премьер-министра Баварии Хуберт Айвангер, будучи 17-летним подростком, 35 лет назад якобы распространял листовки с антисемитским и нацистским содержанием.

На пятки им наступает укрепившая свои позиции АдГ, которой прочат 14%, что почти на 4 процентных пункта выше ее прошлого результата.

В прошлые выходные на предвыборном мероприятии в баварском Ингольштадте сопредседателю партии Тино Крупалле неизвестными незаметно был поставлен укол. Политик находится под врачебным наблюдением. Ведется расследование, эксперты пытаются определить вещество в крови пострадавшего.

Партия Шольца СДПГ идет по опросам пятой с 9% поддержки: точно так же, как и пять лет назад.

А вот Свободная демократическая партия Германии (СвДП) в этот раз рискует не преодолеть 5-процентный порог для прохода в региональный парламент, поскольку опрос показывает ее рейтинг на уровне 4% (минус 1,1 процентного пункта).

ГЛАВЕ МВД ГРОЗИТ ПРОВАЛ

В Гессене ХДС, скорее всего, останется главной политической силой: опрос INSA говорит о поддержке в 31% (плюс 4 процентных пункта).

Так же, как и в Баварии, за второе место разворачивается серьезная борьба, поскольку в опросе сразу три партии набрали 16%: СДПГ, "Зеленые" и АдГ. При этом первые две потеряли почти по 4 процента каждая, а вот АдГ, наоборот, прибавила почти 3%.

АдГ и в Гессене устроила несколько предвыборных акций, однако из-за поступавших угроз в адрес сопредседателя партии Алисы Вайдель и на этом фоне ее эвакуации из квартиры, сама Вайдель посетить эти мероприятия не смогла.

СвДП лавирует на грани непопадания в местный парламент с 5%, а "Левые" и вовсе могут его покинуть, им прогнозируют всего 4%.

Социал-демократов в гессенской кампании возглавляет министр внутренних дел страны Нэнси Фезер, личный рейтинг которой в последнее время неуклонно падает. Одной из причин этого стал скандал с увольнением в прошлом году главы агентства по кибербезопасности Арне Шёнбома, которого обвинили в связях с Россией. Поскольку его связи с РФ доказать не удалось, теперь он подал в суд на МВД и Фезер.