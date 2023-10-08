МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. США намерены оказать поддержку Израилю в свете обострения его конфликта с Палестиной, в том числе посредством передачи актуальных разведданных, заявил в субботу высокопоставленный представитель американской администрации. "Черный день". Нетаньяху пообещал возмездие Израиля

"Мы продолжим оказывать помощь Израилю в этот критически важный момент, в том числе посредством углубленного обмена разведывательной информацией", — сказал чиновник Белого дома в ходе спецбрифинга для журналистов.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Газета Jerusalem Post сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300 человек, ранены не менее 1,5 тысяч. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.