МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин давно сделал ставку на то, что поддержка Украины со стороны Запада начнет ослабевать, и его план, похоже, начинает сбываться, пишет Business Insider. Словакия прекратила оказывать военную помощь Украине, сообщили СМИ

Как сообщает издание, новость о том, что правое крыло Республиканской партии в Конгрессе США отказалось выделять больше средств Украине, вызвала в Кремле радость. В статье эта якобы радость иллюстрируется заявлением пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который назвал воцарившуюся неразбериху предвестником грядущих событий и отметил, что поддержка Украины со стороны Запада начнет ослабевать.

Аналитики, как утверждает автор статьи, давно пришли к выводу, что ныне происходящее и есть реализация ключевого пункта "путинского плана", заключающегося в том, что необходимо продолжать борьбу до тех пор, пока страны Запада не устанут помогать киевскому режиму.

При этом в материале отмечается, что ранее выделенные Соединенными Штатами средства оказали Украине ключевую поддержку в ее противостоянии с Россией. Однако правая фракция изоляционистов от Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США не только выступила против нового многомиллиардного пакета помощи Украине, но даже низвергла из-за этого с должности спикера Кевина Маккарти.

По заявлению Пентагона, у него есть предварительно одобренная помощь на миллиарды долларов, но в конце концов истощится и она пишет издание. При этом отмечается, что Соединенные Штаты отнюдь не уникальны в вопросе усталости от Украины. Так, на прошлой неделе на выборах в парламент в Словакии победила партия "Курс — социальная демократия", пообещавшая прекратить военную поддержку Киева. А тем временем в Германии укрепляет свои позиции партия "Альтернатива для Германии", тоже выступающая против помощи Киеву.

Сгущая краски, авторы статьи констатируют, что на этой неделе в европейских СМИ "вышла целая вереница репортажей с одним и тем же лейтмотивом: западные союзники уже отдали Киеву большую часть того, что могли". И из всего этого делается крайне неутешительный для Зеленского вывод: даже если поддержка европейских стран сохранится, то она все равно не сможет компенсировать выпавшую помощь Соединенных Штатов.