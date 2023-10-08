МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В связи с провалом контрнаступления в рядах ВСУ участились случаи дезертирства, сообщил в беседе с YouTube-каналом Stephen Gardner экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. ФРГ может спровоцировать войну на своей территории, считает разведчик США

Он, в частности, заявил: "Происходит массовое дезертирство. Огромное количество людей сдаются на всем протяжении границы. Украинские солдаты устали, они измотаны, их обстреливают".

При этом ВСУ, по мнению Макгрегора, в настоящий момент состоят из "наименее подготовленных солдат, которые когда-либо были на Украине".

"Русские поступают очень умно. Они достойно обращаются с украинцами. Украинцы знают, что если они захотят сдаться в плен, то по возможности должны выйти на определенную радиочастоту и сказать — а они все умеют говорить по-русски: "Слушайте, мы хотим к вам. У нас нет возможности эвакуировать наших раненых, нам никто не помогает". А русские отвечают: "Конечно, давайте". И они помогают украинцам на протяжении всего процесса. Их кормят, за ними ухаживают", — отметил экс-советник Пентагона.

ВСУ пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, направляя на передовую подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой подразделения. Недавно президент России Владимир Путин сообщил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.