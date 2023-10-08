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В Польше оценили идеи о колониальном характере и развале России
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Идеи о колониальном характере и развале Российской Федерации не имеет ничего общего с реальностью, — такое мнение в материале для Myśl Polska высказал польский политолог Рональд... ПРАЙМ, 08.10.2023
новости, общество , польша, россия, разделение, оценка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Идеи о колониальном характере и развале Российской Федерации не имеет ничего общего с реальностью, — такое мнение в материале для Myśl Polska высказал польский политолог Рональд Ласецкий.
Он отметил, что "в последнее время в польской журналистике много пишут о колониальном характере России и о ее возможной "внутренней деколонизации", то есть о развале Российской Федерации". После чего охарактеризовал эти идеи, назвав их "бредом ослепленных ненавистью русофобов".
В подтверждение своих оценок Ласецкий провел небольшой исторический экскурс и, в частности, напомнил, что в 1914 году Россия занимала шестую часть всей планеты. Но назвать расширение Российской Империи колониальным, как почеркнул политолог, нельзя, поскольку, колониализм подразумевает насильственную оккупацию территорий, тогда как "большинство территориальных приобретений Москвы не носили такого характера".
Ранее некоторые западные политики и общественные деятели призывали к разделению Российской Федерации. В частности, австрийский экономист Гюнтер Фелингер многократно высказывался о необходимости "раздробить" Россию и Китай, а также ввести войска в Косово для расширения влияния НАТО.