МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Украина не сможет вступить ни в Евросоюз, ни в НАТО, и, если ВС РФ могут столь успешно наносить потери ВСУ, то Запад сам спровоцирует Россию на контрнаступление, заявил в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон. Полковник ВС США: русские поступают умно, достойно обращаясь с пленными

"Если Россия сможет настолько успешно наносить потери Украине <…>, то мы (страны Запада — прим. ред.) сами спровоцируем ее на контрнаступление, в ходе которого она может захватить значительную часть Украины", — заявил Уилкерсон, отметив, что украинские войска бессмысленно бьются об эшелонированную российскую оборону.

В то же время полковник рассказал о личном опыте взаимодействия с украинскими политиками в свою бытность советником госсекретаря США. Он резко отозвался о киевском политикуме, заявив, что там "одни проходимцы", а кроме того, назвал Украину "самой коррумпированной страной на поверхности Земли".

При этом Уилкерсон выразил уверенность в том, что в ближайшие десять-пятнадцать лет у Украины просто нет шансов на вступление в Евросоюз.

"Этого попросту не случится, как и членства в НАТО. Ну, и какое же тогда будущее у Украины?" — риторически вопросил полковник.

В начале осени глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". Однако она не назвала конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в состав союза Украины.