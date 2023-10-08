МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российская армия остановила контрнаступление ВСУ благодаря эффективным маневрам, заявил в материале для американского издания 19FortyFive военный журналист Ставрос Атламазоглу. Запад сам спровоцирует Россию на контрнаступление, заявил полковник США

Он отметил, что "российские военные предпринимают постоянные мелкомасштабные контратаки, чтобы вывести украинцев из равновесия", а благодаря ротациям подразделений российские вооруженные силы получили дополнительное преимущество перед украинскими войсками.

"Гибкая оборона российских вооруженных сил приносит свои плоды, и украинские войска испытывают серьезные трудности с достижением прогресса", — подытожил Атламазоглу.

Уже пятый месяц украинские войска пытаются провести контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, направляя на передовую подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой подразделения. Как недавно сообщил президент России Владимир Путин, с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.