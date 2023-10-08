МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российская армия остановила контрнаступление ВСУ благодаря эффективным маневрам, заявил в материале для американского издания 19FortyFive военный журналист Ставрос Атламазоглу.

Танки Т-90МС "Прорыв" и Т-14 "Армата"

Запад сам спровоцирует Россию на контрнаступление, заявил полковник США

Он отметил, что "российские военные предпринимают постоянные мелкомасштабные контратаки, чтобы вывести украинцев из равновесия", а благодаря ротациям подразделений российские вооруженные силы получили дополнительное преимущество перед украинскими войсками.

"Гибкая оборона российских вооруженных сил приносит свои плоды, и украинские войска испытывают серьезные трудности с достижением прогресса", — подытожил Атламазоглу.

Уже пятый месяц украинские войска пытаются провести контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, направляя на передовую подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой подразделения. Как недавно сообщил президент России Владимир Путин, с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.