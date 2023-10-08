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На Западе восхитились маневрами российской армии
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Российская армия остановила контрнаступление ВСУ благодаря эффективным маневрам, заявил в материале для американского издания 19FortyFive военный журналист Ставрос Атламазоглу. Он... ПРАЙМ, 08.10.2023
общество , новости, сша, всу, контрнаступление, россия, армия, маневры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российская армия остановила контрнаступление ВСУ благодаря эффективным маневрам, заявил в материале для американского издания 19FortyFive военный журналист Ставрос Атламазоглу.
Он отметил, что "российские военные предпринимают постоянные мелкомасштабные контратаки, чтобы вывести украинцев из равновесия", а благодаря ротациям подразделений российские вооруженные силы получили дополнительное преимущество перед украинскими войсками.
"Гибкая оборона российских вооруженных сил приносит свои плоды, и украинские войска испытывают серьезные трудности с достижением прогресса", — подытожил Атламазоглу.
Уже пятый месяц украинские войска пытаются провести контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, направляя на передовую подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой подразделения. Как недавно сообщил президент России Владимир Путин, с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.