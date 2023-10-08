МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Провальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон войдет в учебники истории, заявил в статье для UnHerd обозреватель Томас Фаци. В Сети резко отреагировали на слова Зеленского о ситуации в Израиле

По его словам, "если говорить о грандиозных актах международной дипломатии, то недавняя поездка Владимира Зеленского в Вашингтон обязательно войдет в учебники истории, но только в негативном ключе".

На взгляд Фаци, лидера Украины встретили в Соединенных Штатах "довольно прохладно" и даже не допустили до выступления на совместной сессии конгресса.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН прошла в Нью-Йорке 19- 26 сентября. Визит украинского лидера прошел на фоне возмущения конгрессменов огромными и при этом неподконтрольными тратами Соединенных Штатов на Украину. С февраля 2022 года киевский режим получил от Вашингтона более $110 млрд различной помощи.