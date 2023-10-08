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2023
https://1prime.ru/society/20231008/841921254.html
"Исторический провал". На Западе подвели итоги визита Зеленского в США
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Провальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон войдет в учебники истории, заявил в статье для UnHerd обозреватель Томас Фаци. По его словам, "если говорить о... ПРАЙМ, 08.10.2023
новости, общество , сша, визит, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Провальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон войдет в учебники истории, заявил в статье для UnHerd обозреватель Томас Фаци.
По его словам, "если говорить о грандиозных актах международной дипломатии, то недавняя поездка Владимира Зеленского в Вашингтон обязательно войдет в учебники истории, но только в негативном ключе".
На взгляд Фаци, лидера Украины встретили в Соединенных Штатах "довольно прохладно" и даже не допустили до выступления на совместной сессии конгресса.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН прошла в Нью-Йорке 19- 26 сентября. Визит украинского лидера прошел на фоне возмущения конгрессменов огромными и при этом неподконтрольными тратами Соединенных Штатов на Украину. С февраля 2022 года киевский режим получил от Вашингтона более $110 млрд различной помощи.