АНКАРА, 8 окт — ПРАЙМ. Совет Федерации, возможно, объявит дату выборов президента России в декабре, заявил в интервью российским журналистам в ходе своего визита в Анкару глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Россия открыта к сотрудничеству в сфере энергетики, заявил Путин

"Выборы не объявлены. Объявляет выборы Совет Федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре. Ну и по Конституции,собственно, тоже, о чем недавно упоминал президент. Когда стартует избирательная кампания, за ней следует соответствующая процедура… Поскольку)президент России — ред.) Владимир Путин является основателем нашей партии и нашим политическим лидером, разумеется, мы как партия Путина настроены соответствующим образом участвовать в избирательной кампании. Заметьте, сам Владимир Владимирович (Путин — ред.) заявлял, что ему рановато отвечать на эти вопросы. Больше добавить к этому нечего", — сказал он.

Президентские выборы запланированы на март 2024 года. Действующий президент РФ еще не заявлял, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Отвечая на этот вопрос на пленарной сессии Восточного экономического форума в середине сентября, Путин отметил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них.