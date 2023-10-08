ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт — ПРАЙМ. Следует стремиться к повышению уровня поддержки талантливых детей в регионах, по примеру Москвы и "Сириуса", заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета фонда "Талант и успех" в "Сириусе". Кадры мероприятия показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Путин ожидает хорошего урожая и роста производство мяса в этом году

Помощник президента Андрей Фурсенко отметил на заседании, что "мы искусственно… стягиваем талантливых ребят в Москву, а за ними идут учителя", регионы тем самым "оголяются", и нужно "чтоб не получилось, что "Сириус" делает то же самое".

"Хорошо бы сделать везде так, как в "Сириусе". Но под предлогом того, что мы не можем сделать так как в "Сириусе", нельзя отменить то, что есть в "Сириусе" и в Москве, об этом тоже должны подумать. Если мы не можем по всей стране обеспечить уровень "Сириуса" и Москвы, то надо стремиться к тому, чтобы поднимать этот уровень по регионам, но не сокращать в Москве", — подчеркнул глава государства.

Говоря о развитии "Сириуса", Путин призвал не останавливаться на достигнутом.

"Только нельзя останавливаться. Потому что как только остановились — сразу поехали назад. Поэтому двигаться нужно только вперёд, назад не ехать. До сих пор это всё получалось", — сказал российский лидер.