ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, комментируя свое выступление на "Валдае", заявил, что не пытался никого учить, а старался донести позицию России. Путин ожидает хорошего урожая и роста производство мяса в этом году

"Не знаю, насколько это было интересно", — сказал Путин после заседания. Эти кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Модератор Федор Лукьянов высказался, что российский лидер был "как добрый учитель".

"Ну, нет, я даже не пытался никого учить. Старался донести до слушателей, наших коллег позицию российского руководства и Российской Федерации", — ответил Путин.