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2023
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Путин прокомментировал свое выступление на Валдайском форуме
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Президент РФ Владимир Путин, комментируя свое выступление на "Валдае", заявил, что не пытался никого учить, а старался донести позицию России. "Не знаю, насколько это было... ПРАЙМ, 08.10.2023
общество , новости, россия, владимир путин, валдайский форум
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, комментируя свое выступление на "Валдае", заявил, что не пытался никого учить, а старался донести позицию России.
"Не знаю, насколько это было интересно", — сказал Путин после заседания. Эти кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Модератор Федор Лукьянов высказался, что российский лидер был "как добрый учитель".
"Ну, нет, я даже не пытался никого учить. Старался донести до слушателей, наших коллег позицию российского руководства и Российской Федерации", — ответил Путин.