МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Россияне в основном тратят свои доходы на кредиты, образование и спонтанные покупки, пишет Российская газета со ссылкой на инвестиционного советника Юлию Питка. Траты россиян на покупки в интернете выросли на 20 процентов

Питка также выделяет "прочие" расходы, которые коварны тем, что к ним можно привыкнуть, и не заметить дороговизну. Они включают в себя абонентские платы, подписки, алкоголь, сигареты, кофе и бизнес-ланчи. Питка приводит пример с американо, который сейчас в среднем стоит 250 рублей. Одно американо в день — не страшно, а три чашки будет стоить уже тысячу рублей.

"Пустыми тратами" эксперт считает подписки, стриминги и другие бонусы современности.

"Подписки часто невостребованы, а автопродление пролонгируется ежемесячно. Музыка на стриминговых платформах, аудиокниги, тариф на мобильном с дополнительными опциями, интернет с высокой скоростью и телевидение с платными каналами за месяц аккумулируют немалую сумму", — пояснила Питка.

Более того, инвестиционный советник, что традиция походов в рестораны тоже стоит дорого. Люди заказывают такси, оплачивают еду в самом ресторане, могут купить алкоголь и сигареты, что, в итоге, складывается в достаточно круглую сумму.

Юлия Питка повышение финансовой грамотности населения решит проблему пустых трат.

"Умелое управление личными финансами открывает множество возможностей. На место импульсивных покупок приходит разумное потребление. Прекратив тратить впустую, можно создать капитал и достигнуть своих финансовых целей. Например, отказавшись от ненужных подписок и сигарет, сэкономить 23000 рублей в месяц, а в год — 276 тысяч рублей", — подытожила эксперт.