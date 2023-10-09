МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) с августа помогал палестинскому исламистскому движению ХАМАС при планировании нападения на Израиль, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на ХАМАС и ливанскую военизированную организацию "Хезболла". Белый дом пообещал, что США поддержат Израиль

Как заявили представители исламских группировок, Иран на встрече в Бейруте 2 октября дал "зеленый свет" атаке на Израиль.

С августа офицеры КСИР совместно с представителями ХАМАСа разрабатывали плана нападения, пишет издание. Отмечается, что детали операции прорабатывались на нескольких встречах в Бейруте, в которых принимали участие представители КСИР и четырех группировок, которых поддерживает Иран, включая ХАМАС и "Хезболлу".

При этом в Соединенных Штатах заявили, что не располагают информацией о причастности Ирана к нападению на Израиль, о чем сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен: "Мы еще не видели доказательств того, что Иран руководил или стоял за этой конкретной атакой, но, безусловно, (между ними — прим. ред.) есть давние отношения".

Тем не менее пожелавший остаться неизвестным европейский чиновник и советник правительства Сирии подтвердили изданию сведения палестинских группировок об участии Тегерана.

Между тем, по заявлению высокопоставленного представителя ХАМАСа Махмуда Мирдави, группировка разрабатывала план атаки самостоятельно.

Накануне Тегеран поддержал ХАМАС. Иранское правительство заявило, что действия группировки "открыли новую страницу в области сопротивления и вооруженных операций против оккупантов на оккупированных территориях".