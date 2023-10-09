МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Одной из главных ошибок разведки Израиля, которая не смогла предсказать нападение ХАМАС, стало увлечение искусственным интеллектом, написал в статье для Consortium News экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Власти Израиля официально объявили о переходе страны в состояние войны

Он отметил, что "фатальной ошибкой Израиля было открытое хвастовство ролью ИИ в операции "Страж стен" (кодовое название операции в секторе Газа в 2021 году — прим. ред.). В результате ХАМАС, по версии Риттера, " очевидно, смог взять под контроль поток информации, собираемый Израилем".

Подразделение радиоэлектронной разведки Израиля, по данным американского разведчика, потратило миллиарды долларов на сбор разведданных в секторе Газа — звонков по сотовым телефонам, электронных писем, текстовых сообщений.

"Газа — самое фотографируемое место на планете, а благодаря спутниковым снимкам, дронам и системам видеонаблюдения каждый квадратный метр Газы, по оценкам, снимается каждые десять минут", — рассказал Риттер.

Такой объем разведданных уже не мог обрабатываться стандартными методами анализа, основанными на человеческом разуме, пишет экс-разведчик, поэтому Израиль и сделал ставку на искусственный интеллект, который с успехом применял против ХАМАС в ходе операции "Страж стен".

Именно открытое использование Израилем ИИ, как считает Риттер, и могло послужить причиной "ухода ХАМАС в тень" в использовании сотовой связи, компьютеров и прочих источников разведданных.

Чтобы не вызывать подозрений у израильтян, ХАМАС, по предположению разведчика, сохранял обычный уровень коммуникаций, придерживаясь тщательно продуманного плана дезинформации.

"Точно так же ХАМАС, вероятно, сохранял свои физические передвижения и активность, чтобы израильские алгоритмы искусственного интеллекта были уверены, что ничего странного не происходит", — отметил Риттер.