МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Французская газета Le Figaro утверждает, что у народов Ближнего Востока в ближайшее время коренным образом изменится представление об Израиле — так же, как до атаки ХОМАС, эту страну воспринимать уже не будут. Иран участвовал в разработке плана атаки на Израиль, утверждает WSJ

Авторы статьи обращают внимание, что медийное изображение палестинцев, которые проникают в Израиль и захватывают там позиции, "ошеломило" народы Ближнего Востока — транслируемые сюжеты идут вразрез с образом "непобедимой израильской крепости".

"В краткосрочной перспективе именно этот образ, беспрецедентный со времен другого "октябрьского сюрприза" — войны Судного дня 1973 года — останется в сознании людей на Ближнем Востоке", — пишет Le Figaro.

В субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Согласно заявлению армии Израиля, по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. После массированных ракетных ударов бойцы ХАМАС, объявившего о начале операции "Потоп Аль-Аксы", проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул в обращении к нации, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские солдаты проводят зачистку населенных пунктов.

Российская Федерация призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и сесть за стол переговоров.