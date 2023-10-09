МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Олафа Шольца потерпела сокрушительное поражение на региональных выборах в федеральной земле Гессен и побила свой собственный антирекорд по количеству полученных голосов, сообщает Spiegel. Аналитик прокомментировал "предательство" Шольца

Земельные выборы завершились в воскресенье в немецких федеральных землях Бавария и Гессен. Согласно опубликованным местным управлением статистики предварительным результатам, в Баварии выиграл Христианско-социальный союз (ХСС), получив 37% голосов, за ним следует партия "Свободные избиратели" с 15,8% голосов, третье место досталось правой "Альтернативе для Германии", за которую проголосовали 14,6% избирателей. При этом партия "Зеленые", которая входит в федеральное коалиционное правительство, набрала 14,4%, а СДПГ Шольца оказалась лишь на пятом месте с результатом 8,4% голосов.

На выборах в Гессене, по предварительным данным, выиграл тоже ХДС (34,6%), вторую позицию заняла "АдГ" (18,4%), СДПГ — на третьем месте (15,1%), "Зеленые" — на четвертом (14,8%).

Spiegel указывает: "СДПГ потерпела фиаско на выборах в ландтаг в Гессене <…> Партия никогда не получала такой низкой доли голосов в Гессене — даже плохой результат 2018 года был снова значительно побит (минус 4,7 процентных пункта)".

Немецкий телеканала N-TV ранее прогнозировал, что выборы в двух федеральных землях могут стать историческим фиаско для СДПГ Олафа Шольца.