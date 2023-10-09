МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Приоритетность Украины в политике Запада снизится на фоне эскалации в Израиле, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков ответил на статью о Путине в газете Figaro

Теперь США, как считает сенатор, будут работать на "два фронта" — украинский и израильский, иначе "все убедятся", что бремя "глобального лидерства" слишком тяжело для Соединенных Штатов, а значит, его наиболее фанатичные адепты в Вашингтоне будут вынуждены "сделать себе харакири".

По мнению Пушкова, "как бы они ни пытались действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится. Ближний Восток загорелся не на шутку".

Вместе с тем он отметил, что Белому дому следует благодарить "Бога или (председателя Китая — прим. ред.) Си Цзиньпина" за то, что в сложившейся ситуации на США заодно не "свалился" и кризис вокруг Тайваня. "Слишком много обязательств взяли на себя по миру США. Типичный случай империи, сталкивающейся с многочисленными вызовами и все более перенапрягающей свои силы", — заключил сенатор.

В субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Как заявили в армии Израиля, по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. А после массированного ракетного удара бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ израильская армия начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.