МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Нелегитимные санкции против России только укрепили отечественную систему образования, Европа вводит ограничения для отчета перед американскими заказчиками, заявил РИА Новости замминистра науки и высшего образования страны Константин Могилевский. В России оценили готовность работодателей сотрудничать со студентами

"Это не вчера началось, вот недавно еще отличились канадцы. Детали этих санкций те, кто их таким, очевидно неправовым, образом накладывает, не разглашают. Могу только предположить, что их вводят просто для того, чтобы отчитаться перед своими заказчиками из Вашингтона… Даже наоборот, (санкции — ред.) способствуют тому, что мы активно развиваем у себя те направления исследований, в которых раньше можно было рассчитывать на партнерство с западом. И в этом отношении можно сказать, что санкции нашу образовательную систему только укрепляют", — сказал он.

По словам замглавы ведомтсва, российские университеты работают в соответствии с отечественным законодательством на территории страны, поэтому защищены от санкций. Однако, отметил он, последствия ограничений следует оценивать отдельно для каждого вуза.

Могилевский добавил, что "иностранные студенты тоже продолжают приезжать в Россию, обучаясь и в тех вузах, на которые эти разбойничьи санкции распространяются". Он подчеркнул, что игры Запада не влияют на качество образования.

Кроме того, отметил он, среди руководства высших учебных заведений на Западе есть те, кто поддерживает ценности России, противостоит мейнстриму, не допускает проведения антироссийских кампаний.

Он также указал, что обучавшимся за границей российским студентам были предоставлены возможности вернуться в страну и продолжить обучение, сейчас у них "все хорошо".