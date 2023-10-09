МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Россияне, получившие высшее образование счастливее тех, у кого его нет. Помимо этого, одним из критериев счастья были выбраны хорошие отношения с близкими, здоровье и стабильное финансовое положение, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Синергии", ссылаясь на проведенный опрос. Минобрнауки отметило положительный эффект от санкций против России

Отмечается, что среди людей, назвавших себя счастливыми, 68% имеют высшее образование, а 71% имеют постоянного партнера.

В "Синергии" отметили, что, для ощущения счастья, большая часть респондентов придают большое значение личным отношениям и соцподдержке.

Из опроса следует, что более половины опрошенных россиян в настоящее время не испытывают эмоционального напряжения не напряжены, уверены в своем будущем. Также 59% респондентов не испытывают социального давления касательно личностного успеха, внешнего вида и других аспектов.

Исследование было проведено аналитическим центром университета "Синергия" в сентябре 2023 года. В опросе приняли участие более 5 тысяч совершеннолетних граждан из разных регионов России.