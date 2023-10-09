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2023
https://1prime.ru/society/20231009/841926758.html
Опрос показал, почему некоторые россияне счастливее других
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Россияне, получившие высшее образование счастливее тех, у кого его нет. Помимо этого, одним из критериев счастья были выбраны хорошие отношения с близкими, здоровье и стабильное... ПРАЙМ, 09.10.2023
общество , новости, россия, высшее образование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Россияне, получившие высшее образование счастливее тех, у кого его нет. Помимо этого, одним из критериев счастья были выбраны хорошие отношения с близкими, здоровье и стабильное финансовое положение, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Синергии", ссылаясь на проведенный опрос.
Отмечается, что среди людей, назвавших себя счастливыми, 68% имеют высшее образование, а 71% имеют постоянного партнера.
В "Синергии" отметили, что, для ощущения счастья, большая часть респондентов придают большое значение личным отношениям и соцподдержке.
Из опроса следует, что более половины опрошенных россиян в настоящее время не испытывают эмоционального напряжения не напряжены, уверены в своем будущем. Также 59% респондентов не испытывают социального давления касательно личностного успеха, внешнего вида и других аспектов.
Исследование было проведено аналитическим центром университета "Синергия" в сентябре 2023 года. В опросе приняли участие более 5 тысяч совершеннолетних граждан из разных регионов России.