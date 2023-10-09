МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Индонезийская общественность не доверяет западным средствам массовой информации, стремится понять позиции России, заявила в беседе с РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни. Первый скоростной поезд запустили в Индонезии

"Академическое сообщество Индонезии, а также индонезийская молодежь не поддаются влиянию и понимают, что информация, которую им поставляет Запад, не верна на 100%", — сказала она.

По словам аналитика, материалам Запада доверяет небольшой процент жителей Индонезии.

Конни добавила, что индонезийцы стремятся понять позиции России.

Кроме того, по мнению аналитика, Россия вместе с Китаем должна привести мир к сбалансированному будущему без западной гегемонии.