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2023
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В Индонезии не верят западным СМИ, заявила аналитик
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Индонезийская общественность не доверяет западным средствам массовой информации, стремится понять позиции России, заявила в беседе с РИА Новости аналитик в области политической,... ПРАЙМ, 09.10.2023
общество , новости, индонезия, россия, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Индонезийская общественность не доверяет западным средствам массовой информации, стремится понять позиции России, заявила в беседе с РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни.
"Академическое сообщество Индонезии, а также индонезийская молодежь не поддаются влиянию и понимают, что информация, которую им поставляет Запад, не верна на 100%", — сказала она.
По словам аналитика, материалам Запада доверяет небольшой процент жителей Индонезии.
Конни добавила, что индонезийцы стремятся понять позиции России.
Кроме того, по мнению аналитика, Россия вместе с Китаем должна привести мир к сбалансированному будущему без западной гегемонии.