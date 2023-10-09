МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Злоумышленники под видом продавцов импортных лекарств для домашних животных выманивают деньги и платежную информацию у россиян, предлагая такие препараты через Telegram, сообщили в "Лаборатории Касперского". Эксперт рассказал, какие приложения чаще всего подделывают мошенники

"Эксперты "Лаборатории Касперского" обратили внимание на схему мошенничества, нацеленную на русскоязычных пользователей — владельцев домашних животных. Злоумышленники выманивают деньги и финансовую информацию у людей, которые хотят купить импортные лекарства для своих питомцев", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мошенники активизировались на фоне новостей о сокращении поставок ветеринарных препаратов в Россию: они создали несколько каналов в Telegram, где якобы предлагают людям приобрести необходимые лекарства у перекупщиков. Речь идет, в частности, о средствах для защиты от блох и клещей, для профилактики бабезиоза и боррелиоза, препаратах, которые используются в качестве лекарства от воспалительных процессов, зуда и против аллергических реакций.

"О покупке конкретного лекарства с потенциальной жертвой договариваются в личных сообщениях. После того, как пользователь переводит средства за выбранный товар, ему сообщают, что препарат закончился и предлагают вернуть деньги. Для этого нужно перейти по присланной ссылке и ввести на странице реквизиты банковской карты, а также сообщить код из смс. Однако страница на деле оказывается фишинговой. Таким образом, возврата не происходит, а злоумышленникам уходит финансовая информация человека. К тому же мошенники могут списать еще большую сумму с карты жертвы, если жертва сообщит код из смс", — объяснили там.

По словам компании, в описаниях каналов указано, что поставки лекарств осуществляются якобы из-за рубежа, а перекупщики занимаются не только розничной, но и оптовой продажей. При этом злоумышленники уверяют, что весь товар оригинальный. На момент обнаружения каналов на них было подписано от 8 до 18 тысяч человек, специалисты не исключают, что часть подписчиков накручены.

"Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, совершайте покупки только у проверенных продавцов и в магазинах с положительными отзывами. Если для оплаты необходимо ввести на странице данные банковской карты, проверьте доменное имя на опечатки или необычные символы. Никому не сообщайте код из смс или push-уведомлений. К тому же стоит использовать защитные решения: они уведомят, если ссылка, по которой вы пытаетесь перейти, фишинговая", — поделилась эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дарья Иванова.