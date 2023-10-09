МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Производительность труда в России сильно снизилась с 2009 года, пишет газета Коммерсантъ, ссылаясь на данные Росстата. Росстат подтвердил оценку роста ВВП во втором квартале

Одним из объяснений служит уход западных компаний из страны, которые за счет трансфера технологий и управленческих практик значительно повышали данный показатель, поясняет автор статьи.

Газета отмечает, что первое место по приросту производительности занимают сельское хозяйство и охота (8,7%), на втором стоит строительство (1,8%), так как люди считают жилье безопасным активом, и на третьем находится туризм из-за закрытия внешних границ и общественное питание (1,3%).

Показатель производительности труда больше всех упал в сфере оптовой и розничной торговли и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (на 12,9%). Далее идет сфера профессиональной, научной и технической деятельности (на 7, 7%). Третье место занимает третье сфера водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (на 7%), приводит статистику журналист издания.

«Сокращение ВВП ожидаемо приводит к снижению производительности, поскольку занятость является инерционной переменной и даже в период кризисных потрясений остается относительно стабильной», — считает замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников.

При этом, напоминает он, доля оплаты труда по итогам 2022 года сократилась до 39%, что является минимальным показателем за последние годы.

«Это свидетельствует, что в реальности повышение зарплат не успевало за ростом цен, поэтому говорить о том, что российские предприятия ‘'переплатили'' за низкопроизводительный труд было бы неверно», — заключил он.