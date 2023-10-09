Производительность труда в России показала самое резкое падение с 2009 года
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Производительность труда в России сильно снизилась с 2009 года, пишет газета Коммерсантъ, ссылаясь на данные Росстата.
Одним из объяснений служит уход западных компаний из страны, которые за счет трансфера технологий и управленческих практик значительно повышали данный показатель, поясняет автор статьи.
Газета отмечает, что первое место по приросту производительности занимают сельское хозяйство и охота (8,7%), на втором стоит строительство (1,8%), так как люди считают жилье безопасным активом, и на третьем находится туризм из-за закрытия внешних границ и общественное питание (1,3%).
Показатель производительности труда больше всех упал в сфере оптовой и розничной торговли и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (на 12,9%). Далее идет сфера профессиональной, научной и технической деятельности (на 7, 7%). Третье место занимает третье сфера водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (на 7%), приводит статистику журналист издания.
«Сокращение ВВП ожидаемо приводит к снижению производительности, поскольку занятость является инерционной переменной и даже в период кризисных потрясений остается относительно стабильной», — считает замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников.
При этом, напоминает он, доля оплаты труда по итогам 2022 года сократилась до 39%, что является минимальным показателем за последние годы.
«Это свидетельствует, что в реальности повышение зарплат не успевало за ростом цен, поэтому говорить о том, что российские предприятия ‘'переплатили'' за низкопроизводительный труд было бы неверно», — заключил он.
https://1prime.ru/society/20231009/841929796.html