МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Киеву стоит сесть за стол переговоров с Россией, так как сейчас Запад сконцентрирован на эскалации израильско-палестинского конфликта, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. Зеленский в шоке. Украина скоро не сможет покупать оружие у США

"На этом фоне, конечно, полный крах для Украины. Однозначно теперь надо немедленно отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России. Другого варианта не существует. Нужно временное перемирие и надо провести выборы", — полагает эксперт.

Бывший советник Леонида Кучмы предполагает, что Америке теперь станет затруднительно помогать Украине, так как ее главный союзник на Ближнем Востоке находится в затруднительном положении.

В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов после ракетного обстрела и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля объявила о режиме готовности к войне.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и сообщило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи".