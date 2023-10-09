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https://1prime.ru/society/20231009/841929950.html
"Полный крах". В Киеве заявили о неожиданном ударе по Украине
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Киеву стоит сесть за стол переговоров с Россией, так как сейчас Запад сконцентрирован на эскалации израильско-палестинского конфликта, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег... ПРАЙМ, 09.10.2023
общество , новости, украина, сша, израиль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Киеву стоит сесть за стол переговоров с Россией, так как сейчас Запад сконцентрирован на эскалации израильско-палестинского конфликта, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"На этом фоне, конечно, полный крах для Украины. Однозначно теперь надо немедленно отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России. Другого варианта не существует. Нужно временное перемирие и надо провести выборы", — полагает эксперт.
Бывший советник Леонида Кучмы предполагает, что Америке теперь станет затруднительно помогать Украине, так как ее главный союзник на Ближнем Востоке находится в затруднительном положении.
В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов после ракетного обстрела и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля объявила о режиме готовности к войне.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и сообщило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи".