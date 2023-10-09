МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Заслуга Клаудии Голдин, получившей Нобелевскую премию в области экономики, в том, что она призвала учитывать в модели экономики труда семейный фактор, в частности, репродуктивное поведение женщины, заявила РИА Новости профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Елена Вакуленко. В России резко упала производительность труда

В понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук сообщил, что американский профессор Клаудия Голдин стала лауреатом Нобелевской премии в области экономики за 2023 год за "углубление представлений о результатах, которые получают женщины на рынке труда".

"Клаудия Голдин, профессор экономики Гарвардского университета, ученица знаменитого Гэри Бейкера, объяснила, что в экономической модели труда надо учитывать семейный аспект, в частности, репродуктивное поведение женщины. То, что женщина в первую очередь мать",- сказала Вакуленко, добавив, что с рождением ребенка, детей, по мнению Голдин, меняется поведение женщины на рынке труда.

"Она начинает терять стаж, оказывается ущемленной в зарплате. Голдин об этом первая начала писать",- отметила профессор факультета экономических наук ВШЭ.

Без всего этого, добавила эксперт, невозможно объяснить современные демографические тренды, когда женщины все чаще не стремятся рожать, а хотят строить карьеру. "Они откладывают рождение ребенка, а иногда и вовсе отказываются от этого",- заключила Вакуленко.