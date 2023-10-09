ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт — ПРАЙМ. С девятью гражданами Российский Федерации, находящимися в Израиле, не удается установить связь, а четверо из них числятся пропавшими без вести, согласно спискам израильской стороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Тель-Авиве. Россияне начали аннулировать свои туры в Израиль

"Поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь. Речь идет о девяти лицах как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно. Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо", — поясняет пресс-служба посольства.

Консульский отдел посольства России находятся в контакте с родственниками этих людей и оказывает им необходимое содействие, добавили в пресс-службе.

"Прилагаем максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан. Продолжаем работать в круглосуточном режиме с поступающими обращениями и звонками, оказываем помощь и содействие находящимся в Израиле туристам", — подчеркнули в дипломатической миссии.

Данными о погибших россиянах пресс-служба посольства России в Тель-Авиве пока не располагает.

"По состоянию на 16.00 9 октября подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует", — говорится в сообщении.

В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов после ракетного обстрела и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля объявила о режиме готовности к войне.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и сообщило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи".

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.