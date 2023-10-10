МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в ходе переговоров в Москве во вторник обсудят безопасность в регионе, а также вопросы энергетики и логистики. Путин, Токаев и Мирзиеев запустили поставки российского газа в Узбекистан

Как ожидается, Путин и ас-Судани проведут переговоры, а также пообщаются в формате рабочего завтрака, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Политики встретятся вновь 11 октября, они примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.

Путин ожидает, что визит иракского политика будет "очень продуктивным и является своевременным". Во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ рассказал, что Россия на протяжении многих десятилетий поддерживает близкие и доверительные отношения с Ираком. Москва стремится к тому, чтобы в Ираке наступила стабильность, на основе которой будут развиваться экономика и социальная сфера.

Путин обозначил несколько тем, которые будут обсуждаться на переговорах с иракским премьером. В частности, речь идет о региональной безопасности и безопасности внутри самого Ирака. Взаимный интерес представляют вопросы в сфере энергетики. Еще одна важная тема в экономической сфере – логистика. Путин пояснял, что существует несколько вариантов развития логистических транспортных направлений по территории Ирака, необходимо выбрать оптимальные проекты, российская сторона готова принять участие в их реализации.

ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕКТ НА 17 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

Один из логистических проектов – "Дорога развития" из Ирака в Турцию – обсуждался во время встречи в Багдаде помощника президента РФ Игоря Левитина с ас-Судани и министром транспорта Ирака Раззаком Мухайбасом ас-Садави. Согласно информации в иракских СМИ, проект "Дорога развития" оценивается в 17 миллиардов долларов. Его цель — соединить порт Аль-Фау на южном побережье Ирака с границей Турции путем расширения железнодорожной и автомобильной сети.

"Дорога развития" направлена на то, чтобы превратить страну в транзитный центр за счет сокращения времени в пути между Азией и Европой. Правительство Ирака планирует создать высокоскоростные поезда, перевозящие товары и пассажиров со скоростью до 300 километров в час, а также протянуть линии до местных промышленных и энергетических центров, которые могут включать нефте- и газопроводы.

Как указали в пресс-службе правительства Ирака, ас-Судани заявил о "желании правительства укрепить отношения, выделив запуск Ираком проекта "Дорога развития" между югом Ирака и Турцией с использованием порта Аль-Фау в Басре, который считается важным проектом для достижения интеграции с другими экономическими регионами". Левитин в свою очередь заверил премьер-министра Ирака в серьезном стремлении своей страны к активизации совместного сотрудничества, особенно в транспортной сфере.

ПОЗИЦИИ ПО ИЗРАИЛЬСКОМУ ВОПРОСУ

Встреча президента РФ и иракского премьера состоится на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Ситуация является предметом озабоченности для Кремля, сообщил ранее журналистам Песков. По его словам, конфликт необходимо как можно скорее выводить в мирное русло, продолжение витка насилия чревато дальнейшей эскалацией, что опасно для региона.

Пока Москва фиксирует, что ситуация в Израиле развивается по пути эскалации, более того, велик риск вовлечения в него третьих сил. Чтобы "сбить эскалацию", сторонам очень важно, как можно скорее нащупать пути перехода к некоему переговорному процессу, отмечал Песков.

Ас-Судани, как стало известно 8 октября, провел серию контактов с руководством арабских стран по ситуации в Палестине и поиску путей ее деэскалации. Позиция арабских стран заключается в поддержке палестинского дела и законных прав палестинского народа, сообщал РИА Новости пресс-секретарь иракского премьера Хишам ар-Рукаби.