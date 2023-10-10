МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Власти Финляндии хотят облегчить процесс изъятия недвижимости, принадлежащей гражданам России, передает телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на министра юстиции Леену Мери. Финляндия просит ЕС о допфинансировании из-за соседства с Россией

Сообщается, что финское правительство до окончания срока своих полномочий в 2027 году стремится упростить возможность конфискации недвижимости и акций в жилищных кооперативах.

Как напоминает YLE, Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян, кроме того, из Российской Федерации стало крайне сложно осуществлять банковские переводы, в связи с чем стало практически невозможно оплачивать налоги и счета за имущество.

Российские владельцы недвижимости, говорится в материале, стали чаще пренебрегать своими юридическими обязательствами, участились случаи взыскания. При этом из-за отсутствия почтового сообщения становится проблематично информировать собственников о задолженностях.

Как сообщает YLE, финское правительство планирует использовать опыт Испании, где иностранец, владеющий недвижимостью, обязан иметь банковский счет в стране и местное контактное лицо.

Ранее сообщалось, что сотне автомобилей с российской регистрацией было отказано во въезде в Финляндию из Ленинградской области. По данным сотрудников таможни, с момента ввода соответствующих ограничений пассажиропоток в страну сократился на 77%.